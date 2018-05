Det startede skidt men endte godt for Tarup- Paarup, da odenseanerne fik forsvaret deres førsteplads i tabellen med en sejr sikret kort før tid.

Værterne fik ellers en skidt start, da Kolding tidligt i kampen bragte sig i front, men med en udligning midt i 1. halvleg, var stillingen lige ved pausen.

- Vi havde egentlig fin kontrol i 1. halvleg, men fik kun scoret et enkelt mål. Efter pausen tabte vi noget momentum, og bragte dermed unødig spænding ind i kampen. Heldigvis blev spillerne ved med at tro på det, og kort før tid nåede Anders Føns at sikre os sejren med to mål, sagde værgernes træner Jan Knudsen. (Lund)