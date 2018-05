Rasmus Festersen, Mathias Thrane, Jacob Buus og Oliver Christensen er sorteret fra OB-truppen. Det samme er Mohammed Fellah, der i ugens løb pådrog sig en knæskade. Casper Nielsen har kæmpet med en ankelskade, men er klar.

AGF er ifølge Århus Stiftstidende og nu også agf.dk uden de skadede Kasper Junker (forstrækning), Mustafa Amini (uidentificeret skade) og Tobias Sana (ankelproblemer) og ingen af dem er med i AGF's trup i Odense. Kasper Junker fejrede sin skade med at forlænge sin kontrakt med yderligere tre år.

OB vil have disse spillere på bænken: Mathias Greve, Jóan Símun Edmundsson, Joao Pereira, André Rømer, Julius Eskesen, Mikkel Desler og Thomas Mikkelsen.

Hos AGF havde Martin Spelmann og Casper Højer ligget med sygdom før den første kamp og efterfølgende har Daniel A. Pedersen været syg.

Dino Mikanovic har karantæne og det forventes, at Martin Spelmann overtager pladsen fra den kroatiske back, der ellers glimrede ved en heftig dialog med OB's fans efter AGF's sejr på 1-0 i Odense den 9. marts.

Kenneth Emil Petersen og Marco Lund risikerer karantæne ved næste advarsel.OB skal vinde med mindst to mål eller 1-0 eller 2-1 for at gå videre til næste playoff-runde. Vinder OB 3-2 i den ordinære kamp spilles der 30 minutters forlænget spilletid og eventuelt straffesparkskonkurrence. Vinder AGF med 4-3, 5-4 og så fremdeles er århusianerne videre.Hvis OB går videre, er næste Europa-playoff-opgør på hjemmebane lørdag den 19. maj mod enten Hobro eller Sønderjyske i Odense og returopgør på udebane tirsdag den 22. maj. Hobro-Sønderjyske spilles kl. 16 søndag før OB-AGF og Sønderjyske fører 1-0 fra den første kamp i Haderslev.AGF vil gøre alt for at gøre det kompakt centralt på banen, så OB får svært ved at spille hurtigt uden om gæsterne. Det vil formentlig betyde at AGF'er trækker sig og satser på den ene omstilling eller dødbold, der nu to gange har "dræbt" OB. Da AGF vandt 1-0 i Odense steg Jens Stage uhindret til vejrs og scorede efter hjørnespark. I Århus fik Kasper Junker helt frit skud til at score efter et AGF-indkast til forreste område.