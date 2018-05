FODBOLD: Han er OB's lille svar på Barcelonas berømte midtbane-mand Xavi. Jens Jakob Dyhr Thomasen drejer hele tiden den rigtige vej rundt med bolden, når han angribes og var grumme svær at fange for århusianerne i den første playoff-kamp i Århus i søndags. Jeppe Tverskov har samme sublime touch og overblik og de to kan igen gøre ondt på AGF'erne.

- Når jeg genser kampen på tv, så spiller vi på et meget højt teknisk niveau centralt på banen og det var de to primus motorer for. De lavede meget få tekniske fejl. Modstanderne kan godt se, at vi kan sætte meget i scene både centralt og bredt, og det vil AGF have fokus på at forstyrre, siger OB-træner Kent Nielsen.

Den 21-årige Sanderum-knægt passer som fod i hose til OB's ambitioner om at være boldbesiddende og spilstyrende, fordi han så sjældent smider bolden væk og kan vurdere, hvornår der skal spilles lange eller korte bolde fremad eller til siderne.

- Langt hen ad vejen var det, vi præsterede i Århus ikke så skævt. Men når man indkasserer tre mål, er det jo aldrig helt godt. Men vi skal blot lave meget små justeringer for at undgå det. Specielt i første halvleg var vi gode på bolden og giver dem problemer. Vi fik ikke det resultat, som spillet fortjente. Men vi var ikke helt skarpe i de små ting, som netop afgør de her kampe, siger Jens Jakob Dyhr Thomasen på vej ind til det taktiske møde efter at have givet en autograf og et foto til en lille fan.

- Det var irriterende i Århus. Vi havde en fin fornemmelse og det er lidt ambivalent det hele, fordi det jo ikke er meningen at tabe, når man spiller godt. Men vi har ikke gravet os ned. Vi skal bare vinde nu.