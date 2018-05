FODBOLD: De fynske fans skal mande sig op for at modstå de op mod 2000 AGF-fans, der vil indfinde sig på Ewii Park sent søndag eftermiddag.

AGF forventes at fylde udebaneafsnittet ned mod Odense Idrætshal med 1600 tilskuere og der vil givet indfinde sig andre AGF-fans, der har taget turen i egen bil.

Men der er Carlsberg-fandag fra kl. 16.00 på Ewii Park med gratis øl eller vand fra bryggeriet i anledning af, at samarbejdet nu slutter efter 16 år med fire DM-medaljer og to pokalfinalesejre til følge, inden Albani tager over fra den kommende sæson.

Der var næsten 9770 tilskuere i Århus til den første kamp, og det tal bliver formentlig svært for OB at matche, men omkring 8000 tilskuere er et tilforladeligt omend optimistisk gæt. OB har ikke været over 4000 tilskuere på Ewii Park siden en hjemmekamp mod Hobro den 26. november. I hjemmeopgøret fredag den 9. marts hjemme mod AGF i grundspillet kom der 3.682 for at se OB sætte en top seks-mulighed over styr.

Vejret er på kamptidspunktet kl. 18.00 skyfrit og der forventes 22 grader.