BSF med flere landsholdsspillere vandt 2-1 over Odense Q, der lærer af nederlagene.

Fodbold: Odense Q er for første gang med i ligaslutspillet for de seks bedste hold, og det fynske kvindehold møder hård modstand i flere af kampene. Lørdag vandt BSF hjemme i Ballerup 2-1 over Odense Q.

- Vi møder et rigtig godt fodboldhold med mange landsholdsspillere og ungdomslandsholdsspillere. Vi er presset i første halvleg, hvor vores målmand Sarah Jacobsen leverer en kæmpe præstation ved at redde flere friløbere, siger Steen Hansen, assistenttræner for Odense Q.

BSF førte 1-0 ved pausen på et mål af Amalie Thestrup i det 19. minut, og et kvarter efter pausen scorede Sarah Jankovska til 2-0.

- Vi kommer bedre med i anden halvleg, og flere af de unge spillere som Laura Petersen, Julie Hansen og Malaika Din Hashmi gør det godt, fortæller Steen Hansen.

Odense Q fik først reduceret til 2-1 i tillægstiden, da Line Munk Nielsen sendte bolden op i krydset.

BSF vandt også den omvendte kamp i Odense med et mål. Dengang i marts blev det 1-0.

Odense Q ligger sidst i slutspillet med tre point for seks kampe og har nu de to tophold Fortuna Hjørring og Brøndby ude i de to næste kampe.

- Man kan godt se, at de andre hold har spillet ligaslutspil i flere år. Men vi lærer af kampene, og vi taber kun knebent til de andre hold, siger Steen Hansen.