- Vi har et fantastisk sammenhold i klubben, og det var også sammenholdet, som i 1938 fik Odense Kommune til at tildele klubben havnen. Den er vores lille perle, siger Cristian Miethe Kirdorf, der i fire år har boet i den 11 meter lange, hvide husbåd "Maria-Juana".

- Nogle kalder os "Stillehavsflåden", fordi vi ikke altid får sejlet så meget, griner Cristian Miethe Kirdorf, nyvalgt formand for Odense Motorbådsklub, mens han holder sin første formandstale for klubbens medlemmer.

- Vi er medlem af frihavnsordningen (bådejere kan låne hinandens havneplads uden at betale gæsteleje, red. ), og vi har før oplevet, at nogle er kommet til at sejle forbi hullet, griner Cristian Miethe Kirdorf om havnens indløb via Odense Kanal.

For førstegangsbesøgende kan det være svært at finde den lille havn, der ligger gemt bag et villakvarter.

Selvom Odense Motorbådsklub i nu 80 år har haft Odense Kommunes tilladelse til at bruge havnen, skal formand Cristian Miethe Kirdorf snart til forhandlingsbordet.

- Vi håber, at vi kan få lov at blive. Vi skal snart til at forhandle lejekontrakt med Odense Havn igen, og de er jo blevet til et aktieselskab, så vi er lidt spændte på, hvad der kommer til at ske, siger han.

Indtil nu har aftalen lydt på, at klubben betaler for brugen af havnen ved at stå for vedligeholdelse af området.

- De er i gang med en masse byggeri på havnen, og de vil sikkert også gerne bygge en masse beton her. Vi håber, at vi kan bevare vores aftale, for vi er rigtig glade for at være her.

Kontrakten skal fornys i januar 2019.

Se billeder fra da havnen blev bygget ved håndkraft i 1938 på Odense Motorbådsklubs hjemmeside: odensemotorbaadsklub.dk