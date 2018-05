Lørdag morgen klokken 08.50 opdagede to personer, at der var ild i en koksgrå Mini Cooper på rastepladsen Rønninge lige uden for Langeskov. Politi og brandvæsen blev tilkaldt, men det lykkedes faktisk anmelderne at slukke ilden selv, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen:

- Det viser sig, at bilen er stjålet fra en bilforhandler i Jylland og har fået monteret stjålne nummerplader. Vi forestiller os derfor, at bilen har været brugt til noget kriminelt, og at man efterfølgende har forsøgt at brænde den af, siger han.