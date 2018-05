Beretningen om den danske fotograf Daniel Rye, der var gidsel hos Islamisk Stat i Syrien i 398 dage, skal filmatiseres.

Det er selskabet Toolbox Film, der har sikret sig rettighederne til at indspille filmen på baggrund af journalist og forfatter Puk Damsgårds bestseller fra 2015, "Ser du månen, Daniel".

- Det er fantastisk, at historien får et liv - et nyt og andet liv - på lærredet. Jeg har fulgt processen fra sidelinjen, og jeg glæder mig meget til at se resultatet, siger Puk Damsgård.

Filmen instrueres af Niels Arden Oplev, og på rollelisten er blandt andre Anders W. Berthelsen, Jens Jørn Spottag og Esben Smed.

Optagelserne til filmen går i gang 1. oktober og finder blandt andet sted i Aarhus, Trollhättan i Sverige, Jordan og Canada.

Daniel Rye rejste i 2013 til Syrien for at dokumentere det syriske folks lidelser under borgerkrigen.

Men han endte med at blive taget til fange af militante islamister.

Sideløbende forhandlede gidseltagerne med Daniel Ryes familie i Midtjylland, og efter 13 måneder blev han frigivet mod betaling af en løsesum.

Der er solgt flere end 100.000 eksemplarer af bogen, og Puk Damsgård har et bud på, hvorfor så mange finder historien interessant:

- Krigen i Syrien rammer lige pludselig en helt almindelig dansk familie, ved at Daniel bliver kidnappet, siger hun.

- Men det er også en historie, der på mange måder kan lære os noget om, hvad et menneske kan holde til, siger Puk Damsgård.

Daniel Rye var et af de få af Islamisk Stats gidsler, der slap ud af islamisternes klør med livet i behold.

Den amerikanske journalist James Foley, som Daniel Rye lærte at kende under tilfangetagelsen, blev derimod henrettet.

De makabre billeder af henrettelsen blev spredt til hele verden via sociale medier.

Daniel Rye har siden frigivelsen rejst rundt med et foredrag om sine oplevelser fra fangenskabet.

- Jeg har en rigtig god følelse af, at holdet der er sammensat omkring filmen, vil behandle historien med dyb respekt og ydmyghed, som den fortjener, siger han om filmprojektet.

Puk Damsgårds bog er udkommet i en lang række lande og var med til at sikre hende den journalistiske hæderspris, Cavling-prisen.

Filmen har forventet biografpremiere 19. september 2019.