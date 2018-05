Konceptet Madsamling kommer nu også til Svendborg. Det giver mulighed for at købe ind hos lokale fødevareproducenter uden at skulle ud på en større rundfart fra gårdbutik til gårdbutik.

Svendborg: Svendborgs opland bugner af gårdbutikker med hylderne fulde af lokalt producerede fødevarer. Og nu behøver man ikke starte bilen og afsætte både lang tid og mange kilometer for at nå rundt og få fingrene i mad med sydfynske rødder.

Fra på onsdag 16. maj kommer gårdbutikkerne i stedet til Svendborg. I form af konceptet Madsamling.

Madsamling er en netbutik, hvor man kan bestille varer fra lokale fødevareproducenter, som så en gang om ugen samles ét sted, hvor kunderne kan hente de varer, de har bestilt på nettet.

Madsamling Der findes flere end 1100 madsamlinger i Europa. I Danmark er der lige for tiden omkring 35, og fire af dem ligger på Fyn.Man tilmelder sig Madsamling på



Her udbyder lokale fødevareproducenter de varer, der er i sæson, til en god pris, og en gang om uge kan man hente sine varer på det sted, man har valgt som sit madsamlingssted.



I Svendborg bliver det Byens Gårdbutik, som Anne Hjortenberg driver, der bliver vært for den ugentlige madsamling. Byens Gårdbutik handler i forvejen med fødevarer fra lokale producenter.

- Så det var helt oplagt med endnu et tiltag, der gør det endnu lettere for folk at handle med de mange lokale producenter, vi er så heldige at være omringet af her på Sydfyn. Vi tror på, at det er vigtigt med et tættere forhold mellem forbrugerne og producenterne, og Madsamling skaber en rigtig god ramme om det, så det bliver hyggeligt og nemt at tage ungerne med, for at opleve, hvor maden kommer fra, siger Anne Hjortenberg i en pressemeddelelse.

Og hun er ikke ene om at se fordelene ved konceptet. Også Lise Rasmussen, der driver Høkildegård, er begejstret.

- Jeg har jo min egen gårdbutik, hvor faste kunder kommer og handler. Men det gode ved Madsamling er, at jeg kan komme ind og møde de kunder i byen, som måske ikke har bil og en kæmpe fryser med plads til et helt eller halvt dyr. Jeg glæder mig til at kunne levere til folk, der bare skal have et par koteletter eller lidt hakket kød, siger hun i pressemeddelelsen.

I Madsamlings netbutik kan man vælge mellem grøntsager, kød mejeriprodukter, brød og andre lokale specialiteter. Det eneste, det kræver at være med i Madsamling, er, at man opretter sig som bruger på www.madsamling.dk. Herefter har man adgang til at bestille varer, som kan afhentes hver onsdag mellem 15.30 og 17.30 i Byens Gårdbutik.