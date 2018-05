Gang i byen

Fredericia: Trio Sussi & Leo besøgte Fredericia lørdag ved middagstid, hvor de tre musikere gav en kort koncert på tre kvarter.

Koncerten var led i Fredericia Shoppings "Gang i Byen"-tiltag - og den leverede, hvad der var lagt op til: Der var både gang i sagerne og sang i gaderne, da flere hundrede publikummer fik løftet stemmerne og sang med på kopisange af alt fra Kim Larsen til Creedence Clearwater Revival. Samtidig delte byens handelsliv is ud blandt publikum.

“ Fredericia er en dejlig by. Sussi

- Fredericia er en dejlig by at komme til. Dejlige mennesker at spille for, lød det fra Sussi, der ligesom sin Leo hedder Nielsen til efternavn.

Med sig på tour har Sussi og Leo de senere år haft trommeslager Thomas Ehrenreich.

- På plakaten er det ham, der er "&", siger Sussi og Leo næsten i kor.

Gang i byen-turnéen er travl med tre koncerter i tre byer på én dag. Det kan kun lade sig gøre med en fastmonteret scene på ladet af en lastvogn - og med en stram tidsplan. Men der blev alligevel tid til et et kort interview og et par autografer efter koncerten.