På Amager i København har politifolk lørdag gennemsøgt et område for spor, efter at en kvinde om formiddagen opdagede et skudhul i sin bil.

- Vi har ikke fået anmeldelser om skyderi, og vi har ikke kendskab til personer, der skal være tilskadekomne, siger vagtchef Henrik Stormer i Københavns Politi.

Det var lidt efter klokken ti, at politiet fik meldingen om skudhullet i bilen på Mjøsensgade.

- Vi foretager forhøringer i området, siger Henrik Stormer om politiets forsøg på at opklare sagen.

I bilen er der fundet et projektil. Hvilken type våben det kan stamme fra, har vagtchefen ikke viden om.

I et afspærret område har teknikere ledt efter spor.