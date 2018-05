Dalum Landbrugsskole kommer endnu en gang ud med plus trods investering i et nyt innovationshus.

2017 var et begivenhedsrigt år for Dalum Landbrugsskole, hvor et nyt innovationshus blev opført, og samtidig kom der i en tid, hvor erhvervsskolerne ellers er pressede, flere nye nye elever - både danske og udenlandske.

For femte år i træk kunne skolen notere et overskud på regnskabet. Det blev i 2017 på 800.000 kroner, og det glæder forstander Jens Munk Kruse.

- I en tid hvor erhvervsskolerne generelt er pressede på økonomien, har vi formået at fastholde en høj kvalitet i undervisningen og øge skolens aktiviteter. Det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger forstanderen i en kommentar til regnskabet.

Han glæder sig især over det nye innovationshus, der blev indviet først på året, og som gør det muligt at lave mere spændende og udfordrende undervisning.

- I bestyrelsen tror vi på, at vi kan fortsætte den positive udvikling til gavn for skolen, eleverne og de ansatte. På begge afdelinger i Dalum og Korinth har vi klaret presset gennem samarbejde for forståelse for, at vi løfter i samlet flok, lyder det fra skolens bestyrelsesformand, Jens Jacobsen.

Ud over aktiviteterne på de to fynske adresser har flere elever fra skolen haft mulighed for at komme på uddannelsesophold i udlandet i løbet af 2017. Takket være en bevilling fra EU har både elever og undervisere mulighed for at rejse ud og dygtiggøre sig.