Ryslinge: En af Danmarks ældste højskoler - Ryslinge Højskole - summede af mere liv, end den plejer at gøre lørdag den 12. maj. Fra klokken 11 var der nemlig nysgerrige sjæle på besøg. Tidligere elever, familie, venner, skolekredsen og forårseleverne var alle samlet til teaterfestival.

Det er en festival, der bliver afholdt hvert år. Forårseleverne, der starter i januar, viser de seneste måneders læring frem i en teaterforestilling og filmfremvisninger for de besøgende. Men hvis man går fire år tilbage, var der ganske lidt teater på højskolen sammenlignet med nu. Det er nemlig kun tre år siden, at skolen besluttede at omdanne sig til teaterhøjskole.

Noget, der har været en succes ifølge højskolelederen.

- Skolen var i en tid, hvor den skulle videre. Vi havde prøvet noget forskelligt, men havde stadig nogle udfordringer. Vi valgte teater, fordi det har rødder tilbage, men også fremad. Og det går rigtig godt, siger Jeppe Sand.

Den succes viser sig ved, at næsten alle skolens 40 sengepladser er fyldt ud til næste hold. Noget, skolen forsøger at holde fast ved.

- Det er skønt, at vi kan mærke, at vi er etableret nu. Det bliver stærkere og stærkere. Men vi ved også, at vi skal udvikle os fremover. Derfor har vi også fokus på at forfine og gøre os bedre hele tiden, siger højskolelederen.