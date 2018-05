Natten til lørdag klokken 00.15 standsede Fyns Politi rutinemæssigt en bilist på Asser Rigs Vej i Odense. Føreren, en 36-årig mand, blev skønnet til at være påvirket af alkohol, og han blev sigtet og anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve.

Senere på natten klokken 01.56 måtte en 40-årig mand fra Bellinge et smut forbi lægevagten for at få fortaget en blodprøve. Han var blevet rutinemæssigt stoppet på Hjallesevej i sin varevogn og vurderet til at være spirituspåvirket. Desuden havde han ikke noget kørekort; en forseelse, han var blevet taget for så mange gange nu, at politiet måtte konfiskere den 40-åriges bil. Det oplyser Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.