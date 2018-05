Fodbold: Midt i den lyse maj er det nederste slutspil, der set med neutrale fynske briller tiltrækker sig den største opmærksomhed - i en weekend, hvor Odense HC, GOG og OB hugger sig den helt store opmærksomhed, så dramaerne i de lavere divisioner og rækker må finde sig i at være lidt i slagskyggen.

Næsby Boldklub ligger efter en imponerende spurt i foråret nu tæt på skillestregen, mens Dalum fortsat har fire point ned, selv om holdet sidste tabte ude mod Brønshøj - der scorede to gange i de berygtede døende minutter.

Dalum kan søndag opleve at være favorit hjemme mod bundholdet og oprykkeren Lyseng, der er uden chance for at overleve. Men Lyseng har vist stærk fight i hele foråret. Dalum er uden den aggressive angriber Marco Bertelsen, der er i karantæne, men det unge hold har generelt vist stor villighed til at løbe, slås og tage kampen op mod selv de mest renommerede hold i rækken.

Lyseng har kun fem point, og derefter følger VSK Aarhus med 15 og Greve og Næsby med 17 point som den kvartet, der lige nu er under stregen.

Sport Fyn vurderer koldsindigt, at Brønshøj, der ligger lige over stregen med 18 point, bør have fysik og rutine til at avancere yderligere nogle pladser. Derefter følger Dalum 21 og B93 og Hillerød med henholdsvis 24 og 25 point. Det er også et rutineret bud, at B93 er ved at trække sig i sikkerhed, fordi Østerbro-holdet som Brønshøj rummer pæn pondus.

Dermed kan det ligne, at Næsby skal have fat i netop Dalum for at overleve, så Næsby skal hente fire point på Dalum på de sidste halve dusin kampe.