Natten til lørdag truer en 15-årig dreng med at stikke en 18-årig med en kniv. Det sker ved legepladsen i Munke Mose i Odense omkring klokken ét, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen.

- En patruljevogn bliver sendt af sted, men gruppen er smuttet fra stedet, da den når frem. Der er tale om en gruppe unge med indvandrerbaggrund mellem 15 og 18 år, som er kendt af politiet, og patruljen støder ind i gruppen lidt senere et andet sted i byen, fortæller vagtchefen.

Ud fra et signalement, som politiet har fra den forurettede af gerningsmanden, bliver den 15-årige anholdt og sigtet for trusler på livet. Den 15-årige nægter dog at have noget med sagen at gøre.