En 36-årig mand fra Odense havde nok gjort klogest i at blive hjemme natten til fredag. I stedet satte han sig i en bil i alkoholpåvirket tilstand, og klokken 00.28, blev han rutinemæssigt stoppet af politiet på Grønløkken.

Udover at den 36-årige havde fået for meget indenbords, havde han ikke kørekort, og bilen viste sig også at være stjålet. Han blev anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve og sigtet for alle tre forseelser. Det oplyser Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns politi.