Nyborg: Med sol fra en skyfri bag Lauses Grill fik det nordiske samarbejde en swing-om på kajen på en lørdag formiddag.

En busfuld folkedansere fra norske Sandnes i Vestnorge slap dansen løs i selskab med Nyborg Folkedansere. De otte norske spillemænd i folkemusikorkestret "Sydvesten" stod for musikken, som i en times tid underholdt gæsterne på havnen.

Ifølge formand for folkedanserne, Jørgen Schmith, så er traditionen med at mødes med de norske folkedansere mere end 35 år gammel. Nogle år har folkedanserne givet opvisning i byens gader, men i år har man altså valgt at danse løs på havnen.

- Sandnes var venskabskommune med Nyborg i mange år. Det venskab blev droppet af politikerne, men vi fortsætter med at ses hvert andet år, fortæller formanden.

I år er Nyborg Folkedanserne som sagt værter. Og det betyder også, at dansen og musikken fortsætter lørdag aften i Kultursalen i Ullerslev. Her mødes de godt 80 norske og danske folkedansere til opvisning og nordiske forståelse over mad og drikke. Og efter opvisningerne står den på fælles legestue, som formanden udtrykker det.

Søndag ruller bussen med de 40 norske folkedansere mod Hirtshals og hurtigfærgen til Norge.