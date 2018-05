Politik

Vissenbjerg: De to fynske EU politikere Christel Schaldemose (S) og Bendt Bendtsen (K) stiller torsdag 17. maj op i Vissenbjerghus for at fortælle nyt fra Bruxelles og om nogle af de væsentligste politiske stridspunkter i dag.

Mødet er arrangeret af Borger- og Kulturforeningen i Vissenbjerg, som inviterer alle til at høre de to politikeres oplæg om Brexit, forholdet til Trumphs USA, til Putins Rusland, men også til de politiske strømninger inden for EU, blandt andet i Polen, Ungarn og Italien - og ikke mindst om immigrationspolitiken. Der vil blive givet korte oplæg fra de to2 politikere, og derefter går man over til debat, som fortsætter uden pause til klokken 21. Borgerforeningen opkræver et mindre beløb i entré, som går til kaffe og kage. Der vil blive mulighed for at købe øl og vand. Borgerforeningen understreger, at der ikke er tale om et vælgermøde, men et møde, hvor alle får mulighed for at få et nærmere kendskab til dansk politik i det europæiske parlamentariske system.