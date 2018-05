Vissenbjerg: Det er ikke første gang, iværksætteren Claus Valsøe Clausen fra Assens prøver at ende i en blindgyde med et selskab, han har været involveret i. Senest er han ikke længere en del af Husfabrikken A/S.

Et kig i hans virksomhedshistorik fortæller, han været involveret i flere selskaber, der er gået nedenom og hjem. Men han kendetegner sig som idémageren og ikke er typen, der er bedst til at være "driveren" i et selskab.

- Hvis du kigger på iværksættere, så er vi lidt sjovt skruet sammen. Vi er relativt risikovillige. Det er nærmest lidt en besættelse at skabe noget og gøre en forskel, siger han.

- Vi bruger, hvad vi har hele tiden, siger han om de projekter, han har kastet sig over med kapital.

Før Husfabrikken A/S kom han fra et "godt betalt job" fra BM Byggeindustri, hvor han var med til at vækste virksomheden med mange millioner kroner, nævner han.

Claus Valsøe Clausen siger, han håber at få et arbejde hos et andet firma på byggemarkedet.