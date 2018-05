Bestyrelsesformanden for Husfabrikken A/S i Vissenbjerg fortæller at den økonomiske situation på fabrikken er ekstraordinær, og at man arbejder på at finde løsninger.

Vissenbjerg: "Det er desværre konstateret, at Husfabrikken A/S's økonomiske situation er uholdbar. Selskabets drift har hidtil været meget tabsgivende, og ejerne har skubbet betydelige beløb til driften, men likviditetssituationen er meget alvorlig". Sådan skriver svenske Bengt Eklund, bestyrelsesformand i Husfabrikken A/S i Vissenbjerg, i en mail til avisen. Vi ville gerne have snakket med en af hovedejerne af Husfabrikken A/S, Henrik Nygaard, for at høre mere om den økonomiske situation. Men det har ikke været muligt at komme i kontakt med ham telefonisk. I stedet blev vi via Kristian Skriver Laustsen, der har været opført som direktør på Husfabrikkens hjemmeside, men ikke formelt er det p.t. ifølge selskabsregistrene, henvist til Bengt Eklund via mail.

Ekstraordinær situation