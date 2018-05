Det er ikke helt til at vide, hvem der er direktør på Husfabrikken A/S i Vissenbjerg. Den nu tidligere administrerende direktør stoppede i februar. Og den anden direktør blev bortvist fra virksomheden i april.

Ifølge virksomhedsregistrene er det ikke ham, der er direktør på Husfabrikken A/S. Hans navn figurer ingen steder ved Husfabrikken A/S. Sidste administrerende direktør var formelt set Kim Kenlev, og Claus Valsøe Clausen, nu tidligere medejer, trådte ud af direktionen 16. april. Ifølge ham selv blev han bortvist.

Men fra mandag i uge 19 var hans navn pist væk på hjemmesiden. Det sker efter at Stiftstidende 4. maj skrev om, at Husfabrikkens nu tidligere direktør, Kim Kenlev, stoppede i februar efter kun seks måneder i stillingen . Ifølge ham selv, fordi "ejerne ville have en anden profil".

Erhvervsstyrelsen kan sende en virksomhed til tvangsopløsning hos skifteretten, hvis den ikke har en lovlig ledelse.

Avisen har forhørt sig hos en kontorfuldmægtig hos Erhvervsstyrelsen som fortæller til baggrund, at man ved en manglende ledelse bl.a. forstår, at et aktieselskab, der ikke har en direktør, ikke vil ikke have en lovlig ledelse efter selskabsloven. En virksomhed har fire uger til at indberette en lovlig ledelse til Erhvervsstyrelsen.

Claus Valsøe Clausen mener ikke, at Kristian Skriver Laustsen har været direktør på noget tidspunkt.

Bengt Eklund har svaret, at Husfabrikkens økonomiske situation er uholdbar. Men han svarer ikke på, hvem der er direktør.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra medejeren af Husfabrikken A/S, Henrik Nygaard, tidligere ejer af Kokken & Jomfruen.