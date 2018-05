Idémand og medstifter af Husfabrikken A/S i Vissenbjerg, Claus Valsøe Clausen, giver her sin version af, hvad han mener, der er gået galt på fabrikken, som beskæftiger op mod 20 mand. Seks funktionærer er opsagt, ligesom begge direktører er stoppet.

Glamsbjerg: Stiftstidende kunne 4. maj fortælle, at direktør Kim Kenlev stoppede hos Husfabrikken A/S i Vissenbjerg efter kun seks måneder i jobbet.

Nu viser det sig, at Husfabrikken A/S, der bygger industrielt fremstillede modulhuse, er i likviditetsproblemer. Bestyrelsesformand Bengt Eklund skriver i en mail til avisen, at "likviditetssituationen er meget alvorlig".

Husfabrikken A/S Ifølge selskabssiden biq.dk er Husfabrikken A/S i dag ejet af VCH Rainmaking ApS, som Claus Valsøe Clausens hustru ejer samt svenske HouseFactory AB og DKGemma ApS, et selskab Henrik Nygaard, tidligere ejer af Kokken & Jomfruen, står bag.

Ifølge Claus Valsøe Clausen, der var en af idémændene bag Husfabrikken A/S og medejer, er fire-seks funktionærer opsagt. Han er selv stoppet og giver her sin version af, hvad der er sket. Han siger, at Husfabrikken A/S kom skidt ud af starthullerne i august 2017, da man startede produktionen i Vissenbjerg.

Meningen var fra starten, at fabrikken skulle skydes i gang med byggeri af 12 boliger via den ene af de hidtidige ejere, Arta Arkitekter A/S, og så to huse i henholdsvis Silkeborg og Oslo i Norge. Men arkitektfirmaet sprang fra og Claus Valsøe Clausen overtog aktierne. Siden gik byggeriet af husene i Silkeborg og Oslo slet ikke som forventet.

- Vi lavede fejl, vi skulle rette, som vi ikke havde tænkt på. Kim (Kenlev, adm. direktør, red.) og jeg undervuderede, vi skulle få 12 mand til at forstå hele konceptet. Det er ikke deres skyld. Vi var nok mere optimistiske, end vi burde have været, fortæller Claus Valsøe Clausen.

Planerne var ellers kæmpestore. I en artikel i maj 2017 snakkede han om investeringer på 60 mio. kr. og 30-40 nye ansættelser.

Fejlene kostede mange penge, og de kom bagud med terminerne. Ifølge Valsøe Clausen var to mio. kr. ude at svømme i projektet i Norge. Ejerne prøvede blandt andet at få det dækket ind gennem deres bank. Men den ville ikke være med.

- Vi gør den største fejl, at vi overhovedet går i gang med at være bagud, erkender Claus Valsøe Clausen.