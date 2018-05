turisme

Direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme jubler over lovændring, der næsten fordobler bundfraget for feriehusudlejning.

Nordfyn: Feriehusudlejere kan se frem til at kunne tjene lidt ekstra ved at udleje deres feriehus. Et stort flertal i Folketinget har nemlig aftalt næsten at fordoble bundfradraget for feriehusudlejning fra 21.900 til 40.000 kroner. Dermed kan man som feriehusudlejer få betydeligt flere skattefrie kroner i lommen. Ambitionen er, at endnu flere feriehusudlejere får motivation til at udleje deres feriehus.

- Det er ubetinget en god nyhed, også for Nordfyn. Vi mangler, særligt i højsæsonen, feriehuse til udlejning, og mon ikke cool cash kunne være en kraftig motivation i overvejelserne om også at bruge sit feriehus til udlejning?, spørger Per Olesen, direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme i en pressemeddelelse.