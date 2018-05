Debat: Kan vi spare os til mere velfærd?

Alle ønsker mere velfærd, også vi i Venstre. Da vi ikke kan spare os til mere velfærd, er vi nødt til at skaffe os nogle flere indtægter. Helst nogle langvarige indtægter. Rigtig gerne flere tilflyttere til kommunen.

Her tænker vi i første omgang på udvikling af havnearealet og Strandkilen. Mange forslag er bragt på banen om disse områder. Flere borgermøder er afholdt om emnet. Intet er sat i gang. Det er nu blevet vedtaget, at der skal laves en kulturarvsmasterplan for hele kommunen, dog med førsteprioritet til havneområdet, så denne del (måske) kan være færdiggjort på få måneder. Da denne del af kulturarvsmasterplanen næppe vil rykke væsentligt ved forudsætningerne for havneplanen og for at spare kostbar tid, vil vi i Venstre opfordre alle partier til at lægge deres forslag til udvikling af havnen og strandkilen på bordet hurtigst muligt og gerne inden 1. september. Sammen kunne partierne så udarbejde en fælles plan for anvendelse af arealerne - med højest mulige fællesnævner. Planen skal give flere tilflyttere og dermed et øget udskrivningsgrundlag med øgede skatteindtægter til følge. Alt sammen til gavn for den øgede velfærd, som de fleste efterspørger.

Vi i Venstre er parate til at sikre grundlaget.