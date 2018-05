112

23-årig mand fik skader på knæ og ryg, da han kørte ind i træ for at undgå sammenstød med modkørende flugtbilist.

Fredericia: Sydøstjyllands Politi er meget interesseret i henvendelser om et færdselsuheld, som fandt sted fredag aften omkring klokken 18.30 på Treldevej.

Her kørte en 23-årig mand fra Fredericia galt, da han måtte undvige en modkørende.

- Den 23-årige kommer kørende ad Treldevej og i en kurve må han trække ud i rabatten, da der kommer en modkørende i høj fart og et godt stykke inde over midterstriben. Den 23-årige kører i grøften og rammer et træ og pådrager sig muligt brud på knæet og skade på ryggen, oplyser vagthavende ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt.

Han tilføjer, at politiet er meget interesseret i at høre fra folk, der har oplysninger om den modkørende bilist, som ikke standsede op for at hjælpe den forulykkede 23-årige.

- Signalementet af bilen lyder på, at der er tale om en mindre hatchback, muligvis en Citröen C3 eller en Peugeot. Hvis nogen har oplysninger om den bil, hører vi meget gerne fra dem, siger Jørn Lindhardt.