Nordøstfyn: Når Kultur- og Fritidsudvalget skal fastlægge ny kultur-, fritids- og idrætspolitik i Kerteminde Kommune, har Seniorrådet ikke haft meget at sige.

- Vi er blevet opmærksomme på, at man har haft sammensat en gruppe for at lave en ny politik på området, og der er vi ikke med, fortæller formanden for Seniorrådet i Kerteminde, Laila Finsen.

Sammen med Seniorrådet har hun skrevet til brev til forvaltningen, der gør opmærksom på, at en tredjedel af kommunens borgere er over 60 år gamle og derved repræsenteret via dem.

- Derfor synes vi, at vi ved arbejds- og beslutningsprocesser har en naturlig plads, fortæller Laila Finsen, der ser frem til at have en dialog med udvalget.

Der er ingen sure opstød eller dårlig stemning at spore hos formanden for Seniorrådet, der kalder det en "tanketorsk", at de ikke er repræsenteret i den nedsatte gruppe.

- Det er en fejl, vi ikke er med fra starten. Vi er de ældres garanti for, at man også ser tingene fra de ældres synsvinkel.