Kerteminde: Lungekoret, som består af personer, der er ramt af astma, kol eller en anden lungesygdom, og holder til på Kulturhus Fjorden, fik forleden besøg af Lions Club i Kerteminde, der mødte frem med en stak nye højskolesangbøger.

- Lions er glade for at kunne være med til at styrke lungesyges livskvalitet ved at give Lungekoret nye sangbøger, udtaler Steen Hjorth, som er præsident i Lions Kerteminde. /EXP