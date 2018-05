Fans af Danmarks ishockeylandshold håbede på nederlag til Winnipeg Jets natten til fredag i NHL-slutspillet, fordi det i så fald kunne sende forwarden Nikolaj Ehlers hjem for at forstærke Danmark ved VM på hjemmebane.

Men Winnipeg vandt og sendte dermed Nashville Predators ud af slutspillet. Det kommer nu i stedet Sverige til gode ved VM.

Således skriver SVT Sport, at den stærke trio med backen Mattias Ekholm og de to forwards Filip Forsberg og Viktor Arvidsson rejser til Danmark for at slutte sig til den svenske trup.

Forsberg blev i denne sæson noteret for 64 point i 67 kampe i NHL-grundspillet. Dermed blev han sit holds topscorer med tre point ned til Arvidsson. I slutspillet scorede Forsberg 16 point.

Sverige, der er forsvarende verdensmester, har fået en perfekt start på VM med fire sejre i lige så mange kampe.

"Tre Kronor" slås med Rusland om førstepladsen i gruppe A. Vinderen kan meget vel komme til at møde Danmark i kvartfinalen, da værtsnationen aktuelt ligger nummer fire i gruppe B.