Redning

En mand i 40'erne måtte fredag eftermiddag ringe efter brandvæsenet for at slippe ud af det klistrede Lillebæltler.

Fredericia: Fredag eftermiddag rykkede Trekantbrand ud for at redde en mand fri af det klistrede Lillebæltler på kystskrænterne langs Fælleden, nord for Fredericia.

- Manden var gået ned på skrænten, selvom skiltene på stedet advarer mod livsfare, siger vagthavende indsatsleder ved Trekantbrand, Per Møller Jensen.

Skrænterne, der går ned til stranden, indeholder en del af det meget klistrede Lillebæltler, der er med til at forme landskabet og også har betydning for skrænternes særlige måde at skride sammen på.

Skrænterne er smukke og byder også på et interessant dyre- og planteliv. Men de er farlige - dels på grund af sammenstyrtningsfare og dels på grund af det klistrede ler, der nærmest kan have karakter af kviksand.

Manden sad fast med begge ben sunket i til op over knæene. Og så ringede han efter hjælp via alarmcentralen.

- Det var ikke så svært at få ham fri, da først vi kom frem med vores seler og udstyr. Han skulle faktisk bare have noget at sætte af på. Det tog omkring ti minutter, siger Per Møller Jensen, som opfordrer til, at man tager skiltningen om de farlige skrænter alvorligt.