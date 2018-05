Finlands metalband i monsterkostumer i 2006, den syngende kalkundukke fra Irland i 2008 og de dansende bedstemødre fra Rusland i 2012 - for ikke at tale om de polske malkepiger, der indtog Eurovision-scenen med nedringede kjoler og seksuelle referencer i 2014.

I det europæiske melodigrandprix har der i årevis været en tendens til outrerede sceneshows med gak og gøgl. Men når de 26 finalister i Eurovision indtager Altice Arena i Lissabon ved den store finale i år, er det med langt færre gimmicks, end der ellers har været tendens til.

FAKTA: De seneste ti års Eurovision-vindere Danmark er med i finalen i Eurovision, der finder sted lørdag i Lissabon i Portugal.



Torsdag aften var danske Jonas Flodager Rasmussen og sangen "Higher Ground" blandt de semifinalebidrag, der blev stemt videre til det store show.



Her er de seneste ti års Eurovision-vindere:



2017: Portugal, Salvador Sobral, "Amar Pelos Dois".



2016: Ukraine, Jamala, "1944".



2015: Sverige, Måns Zelmerlöv, "Heroes".



2014: Østrig, Conchita Wurst, "Rise Like a Phoenix".



2013: Danmark, Emmelie de Forest, "Only Teardrops".



2012: Sverige, Loreen, "Euphoria".



2011: Aserbajdsjan, Ell & Nikki, "Running Scared".



2010: Tyskland, Lena, "Satellite".



2009: Norge, Alexander Rybak, "Fairytale".



2008: Rusland, Dima Bilan, "Believe".

- På et tidspunkt frygtede jeg og mange andre, hvordan det ville ende. Eurovision var ren cirkusforestilling. Men toppen er ligesom taget af det bjerg, især fordi der nu også er fagjuryer, der skal give point, forklarer Ole Tøpholm, der er DR's melodigrandprix-kommentator.

Fagjuryerne består af en række musikkyndige og branchefolk fra hvert land, og deres stemmer tæller lige så meget som seernes.

Det betyder, at der kommer mere fokus på sange og melodier. Det skete for eksempel sidste år, hvor den jakkesætsklædte og meget afdæmpede portugisiske Salvador Sobral sejrede med en stille ballade på sit modersmål.

- Det er ikke længere gak og gøgl, der vinder. Portugals sejr sidste år var en øjenåbner for mange. Det er ikke, fordi der er mange, der har efterlignet Portugal i år, men hans show stod jo i skærende kontrast til det, alle andre kom med af lys og fyrværkeri, siger Ole Tøpholm.

At melodien og nærværet trækker stemmer, er også noget, DR har bemærket.

Når danske Rasmussen går på scenen med sit vikingekor for at synge "Higher Ground", der er Danmarks vinderbud i år, er der godt nok både vind og sne, men showet er langtfra så vildt, som man kunne have gjort det, siger DR's underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme.

- Vi har altid haft den opfattelse, at det skulle være musikken og nummeret, der skulle bære showet, siger Jan Lagermand Lundme.

- Det nummer, vi sender afsted, skal jo repræsentere Danmark, så derfor skal danskerne også kunne identificere sig med det, forklarer han.

Danske Rasmussen går på scenen som nummer 15 i årets Eurovision. Showet sendes klokken 21 på DR1.