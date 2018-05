Sydkorea står uden point efter fem kampe ved VM i ishockey, men det betyder ikke, at Danmark får let spil, når de to holds mødes lørdag eftermiddag.

De danske spillere er i hvert fald opmærksomme på, at man ikke uden videre kan tage en sejr for givet, selv om modstanderen har set overmatchet ud hidtil i turneringen.

- Jeg ved godt, at Sydkorea har fået nogle hug, men det er et ekstremt hårdt arbejdende hold, så det bliver ikke nogen let kamp, siger Danmarks kaptajn, Peter Regin.

- Vi skal arbejde lige så hårdt, som vi har gjort hidtil. Men med den her trup er jeg heller ikke bange for, at vi ikke leverer, som vi skal, fastslår han.

Det er første gang nogensinde, at sydkoreanerne spiller med på højeste VM-niveau, og holdet har haft det svært i det stærke selskab.

Sydkorea indledte med at tabe 1-8 til Finland efterfulgt af 0-10 mod Canada, og det gik ikke stort bedre, da modstanden på papiret blev mere overkommelig.

0-5 blev det mod Letland, mens tyskerne snuppede en 6-1-sejr mod det asiatiske oprykkerhold.

Sent fredag aften måtte sydkoreanerne så igen gå fra isen efter en gevaldig øretæve, da det blev hele 1-13 mod USA.

- Jeg har ikke set så meget på dem, men det er små hurtige spillere, så vi skal være klar. De er i A-gruppen af en grund, siger backen Jesper Jensen Aabo.

- Det er nemt at undervurdere dem, men vi skal have fuldt fokus som i alle andre kampe. Det er en kamp, vi skal have tre point i, siger han.

Danmark slog Sydkorea med 7-4 i en testkamp i efteråret, hvor landstræner Jan Karlsson så bort fra spillere fra NHL, KHL og flere andre af VM-holdets største profiler.

- Vi er favoritter, men vi er nødt til at bevare en vis ydmyghed, det ville være dumt at dumme sig mod Sydkorea, siger assisterende landstræner Heinz Ehlers.

- Vi møder en på papiret svagere nation, men vi skal bevare konceptet, og gør vi det, så vinder vi også. Men vi forventer ikke at vinde 10-0, siger Ehlers.

Kampen mellem Danmark og Sydkorea begynder klokken 16.15.