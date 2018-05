Sydkorea fik en ordentlig lussing på 1-13 mod USA at sove på, inden det lørdag gælder mødet med Danmark.

Det var en fredag uden overraskelser på VM-isen.

Efter Danmarks 3-0-sejr over Norge var USA oppe imod bundproppen Sydkorea i Herning, og her skøjtede amerikanerne som forventet hen over sydkoreanerne.

Et rundtosset sydkoreansk mandskab blev totalt rundbarberet, og USA endte med at lammetæve Sydkorea med 13-1.

Dermed fik Sydkorea endnu et gok i nøden, inden skøjterne igen skal findes frem, når det lørdag eftermiddag gælder kampen mod Danmark.

Sydkorea har inden den kamp nul point efter fem kampe og en målscore på 3-42.

USA scorede fire gange i hver af de to første perioder og sluttede tredje periode af med fem mål. Dermed lagde amerikanerne sig i spidsen af gruppe B med 13 point efter fem kampe foran Canada, der har spillet en kamp færre og har ti point.

I København indledte Frankrig dagen i gruppe A med at slå Østrig 5-2, hvilket bragte franskmændene på seks point for fem kampe. Det rækker til en sjetteplads og tre point op til Schweiz, der på fjerdepladsen har ni point for en kamp færre.

Tjekkiet sluttede af med at besejre gruppens bundprop Hviderusland med 3-0, og sejren sendte tjekkerne på ni point for fem kampe på tredjepladsen efter Rusland, som tjekkerne slog torsdag.

Rusland har for en kamp færre et point mere end Tjekkiet.