Medicinbranchen bliver rige på skatteborgeres regning, siger Trump. Børsen lettet over tale, og aktier stiger.

USA's præsident, Donald Trump, langer hårdt ud efter medicinalfirmaer og såkaldt mellemmænd og beskylder dem for at gøre receptpligtig medicin ubetalelig for menige amerikanere.

Men aktiekursen på medicinalvirksomheder går op, fordi der ikke annonceres direkte indgreb over for prisen på medicin.

Trump siger i en tale i Washington, at hans regering vil rette skytset mod "mellemmænd" i medicinalindustrien, som er blevet "meget, meget rige".

Det er folk, som på vegne af medicinalbranchen er med til at fastsætte listepriser på medicin.

Medicinalbranchen sikrer sig en "formue helt igennem" på bekostning af de amerikanske skatteborgere", mener Trump. Tidligere har han omtalt folk i branchen som mordere.

Han går til angreb på udenlandske regeringer, som han omvendt beskylder for at "afpresse" amerikanske medicinalvirksomheder til at sælge deres medicin billigt.

Zak Emanuel, der er ekspert i prissætning af medicin ved Center for American Progress, siger til CNN, at hvis Trump har ønske om at presse prisen ned, så må han mere direkte presse medicinal-virksomhederne.

- Retorikken rammer dem, men kendsgerningen er, at han ikke rammer dem, siger Emanuel.

På børsen i New York dykkede aktierne på medicinalselskaber kortvarigt, mens Trump talte. Men de rettede sig op og gik kort efter i plus.