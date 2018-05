Flemløse/Hårbys hårdt pressede mandskab var foran to gange i Morud. Alligevel lykkedes det Moruds midterhold at udligne kort før slutfløjtet – meget symptomatisk på et selvmål.

-Flemløse/Hårby fightede godt og vi er garanteret mere glade for uafgjort end de er, indrømmede Moruds træner, Mads Jensen, som fornemmer lidt for stor tilfredshed på holdet for tiden.

Andreas Jørgensen og Jannik Kristensen scorede Flemløse/Hårbys mål, mens

Rasmus Petersen blev Moruds "dagens spiller" og han lagde da også op til Jacob Thomsens 1-1 mål midt i første halvleg.

