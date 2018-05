Grønlands landsstyreformand Kim Kielsen er klar med sit ministerhold to uger efter valget til landstinget.

Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, har fredag sat navne på sit hold af ministre.

Ifølge mediet KNR er Vittus Qujaukitsoq, formand for det nystiftede parti Nunatta Qitornai, blandt ministrene.

Han skal være minister for råstoffer, arbejdsmarked, forfatningsspørgsmål og selvstændighed.

Netop selvstændighed er et område, der har været centralt i Qujaukitsoqs valgkamp.

Qujaukitsoq var indtil for et år siden minister for udenrigsanliggender, men han blev dengang fyret af Kim Kielsen.

Det skete ifølge KNR, fordi Qujaukitsoq var gået enegang og havde klaget over Danmark til FN.

Fyringen førte til et formandsopgør i Siumut mellem netop Kim Kielsen og Vittus Qujaukitsoq, som Qujaukitsoq tabte.

Det førte til dannelsen af udbryderpartiet Nunatta Qitornai.

Og nu er Qujaukitsoq altså tilbage i Grønlands landsstyre.

Ifølge KNR er ministerposten tilsyneladende udtryk for, at Qujaukitsoq har taget sig godt betalt for det afgørende mandat, som Nunatta Qitornai leverer til Kielsens koalitionsregering.

Regeringen baserer sig på et snævert flertal på ét mandat med 16 ud af 31 pladser i parlamentet.

Den består af en koalition af partierne Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai.

Landsstyret består af ni ministre. Fem er fra Siumut, to er fra Partii Naleraq, mens både Nunatta Qitornai og Atassut må nøjes med hver en plads.

Landstingsvalget i Grønland 2018 fandt sted den 24. april.