Mikkel Ollerup Tomsen styrer på niende år den månedlige Blue Monday Blues Jam på Dexter. Da bluesjammen begyndte at få lokket navne som Esben Just, Aske Jacoby, Thorbjørn Risager og Poul Halberg med på galejen, blev den et tilløbsstykke. Det har resulteret i, at Blue Monday Blues Jam går for at være landets bedste. Mandag 14. maj rundes sæsonen af med den talentfulde guitarist Jake Green som gæst.