Hornmusikken og hoppeborgen kunne være kommet tidligere i spil, hvis ikke en fjernvarmebrønd var kommet i vejen. Lige ved hjørnet ned i Ny Vestergade fra Vestergade stødte entreprenøren og Odense Kommune på en ukendt underjordisk forhindring. En fjernvarmeledning på afveje lå lige akkurat der, hvor arkitekten havde bestemt, at der skulle plantes et ginkgo biloba-træ. Et tempeltræ, hvis blade tillægges helbredende kræfter.

Ny Ny Vestergade Arbejdet med at omlægge og trafiksanere Ny Vestergade har været i gang siden sensommeren 2017. Gaden er blevet til en sivegade med belægning af klinker i hele gaderummets bredde. Der er ingen kantstene. Gaden er ensrettet med indkørsel kun med højresving fra Vestergade. Al trafik blandes. Der er blevet bedre plads til fodgængere og cyklister i begge retninger, fordi parkeringen i den nordlige side af gaden er sløjfet. Der er heller ingen kantstene, og ved Teater Momentum er der niveaufri adgang. Pris for Odense Kommune: 5,2 mio. kr.Programmet for genindvielsen af gaden:



14.30 - 15.00 Jazz-nu trio spiller



15.00 By- og kulturrådmand Jane Jegind byder velkommen



15.10 Beboer Jørgen Findsen taler på vegne af Ny Vestergade



15.15 Ny Vestergade genindvies.



15.15 Kaffe og brunsviger.



15.15 - 16.15 Jazz-nu trio spiller



Der er hoppeborg for de mindste.

Det skete i det tidlige forår, hvor der stadig var bidende temperaturer og nattefrost, og anlægsarbejdet med den nye gade blev sat på standby, til vejret kom i et mere venligt hjørne, og fjernvarmeledningen kunne føres udenom træets placering og kobles på en ny samlebrønd.

Ifølge projektleder Jette Schmalfeldt fra By- og Kulturforvaltningen betød det en merudgift på 5000 kr. Rygtet i gaden har ellers været, at den samlede regning for træet snarere var femcifret.

- Men nu er det her, og gaden skal forhåbentlig se sådan her ud i mange år. Derfor er det godt, at man har holdt fast på denne løsning og ikke lempet et træ ned et mere tilfældigt sted, siger Christian Bellacci. Han driver lampe- og lysdesignforretningen på hjørnet af Vestergade og Ny Vestergade.