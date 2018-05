Er det korrekt, som oplyst af Arkitektgruppen i pressemeddelelse udsendt tidligere på ugen, at der "foretages oprensning af forureningen på grunden" på Skt. Jørgens Gade, hvor der tidligere har ligget et gasværk?

- Hvorvidt der er korrekt, kan Odense Kommune ikke udtale sig om. I tilladelsen (fra Odense Kommune, red.) er der ikke krav om oprensning.

Af Dansk Miljørådgivnings forureningsundersøgelse af området fremgår det under afsnit 6.1, side 21, om risikovurdering, at:

"Det påtænkes, at der i forbindelse med byggeriet afrømmes (afgraves, red.) op til en halv meter fyldjord på arealet og efterfølgende udlægges en halv meter dokumenteret ren jord indenfor hele projektområdet. Det vurderes på denne baggrund, at forureningen ikke vil udgøre en kontaktrisiko for den planlagte fremtidige arealanvendelse til boliger."

Hvorfor har man ikke i tilladelsen krævet afgravning af 0,5 meter jord?

- Der bliver tale om en kombination. Nogle steder på grunden er det ikke muligt at udlægge 0,5 meter ren jord oven på eksisterende terræn, f.eks. langs Skt. Jørgens Gade. Her vil der blive afgravet 0,5 m jord, inden den rene jord lægges ud. Andre steder på grunden er det muligt at lægge den rene jord oven på det eksisterende terræn, og der vælger man den løsning. Der vil også blive afgravet jord i de områder, hvor det er nødvendigt for at lave bundopbygning under veje, parkering, stier og lignende.

Er det Odense Kommunes vurdering, at de kommende beboere i de nye boliger trygt vil kunne dyrke grøntsager i deres haver og spise disse uden risiko for deres sundhed?

- Det er Odense Kommunes vurdering, at arealerne kan anvendes til normal havebrug, da 0,5 meter ren jord anses for den almindelige anvendelsesdybde i haver, dvs. den dybde, hvor man ved almindelig brug kommer i kontakt med og arbejder i jorden, og hvor planter m.v. har deres primære rodsystem. Når regionerne foretager afværgeforanstaltninger i børnehaver og private haver udlægger de også 0,5 meter ren jord.