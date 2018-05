Med andre ord kræver det at bygge og sælge boliger på den tidligere gasværksgrund først og fremmest to ting: At forureningen håndteres, så den ikke udgør en fare i fremtiden, og at potentielle købere betrygges i, at den valgte løsning gør, at de ikke behøver frygte for deres sundhed.

En nylig udarbejdet forureningsrapport, Dansk Miljørådgivning har udført for Arkitektgruppen, bekræfter, at der er konstateret både kulbrinter, tjærestoffer og tungmetaller, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko ved kontakt med jorden.

"Arealet er forurenet", står der på skilte opsat af myndighederne ved stierne ind til området. Overskriften er suppleret med anbefalinger fra embedslægen om, at børn ikke må lege på arealet, at man ikke bør komme i hudkontakt med den forurenede jord, og at man ikke bør opholde sig på arealet i længere tid ad gangen.

Det siger ny undersøgelse For Arkitektgruppen har Dansk Miljørådgivning (DMR) foretaget en række prøver i jorden på den tidligere gasværksgrund.Der er i alt analyseret 18 prøver fra den øverste halve meter af fyldjorden på arealet. Af de 18 prøver fra den øverste halve meter af fyldjorden klassificeres tre jordprøver som ren jord, 11 jordprøver klassificeres som lettere forurenede, mens fire prøver betegnes som kraftigt forurenede. DMR skriver på den baggrund: "Det påtænkes, at der i forbindelse med byggeriet afrømmes op til en halv meter fyldjord på arealet og efterfølgende udlægges en halv meter dokumenteret ren jord indenfor hele projektområdet. Det vurderes på denne baggrund, at forureningen ikke vil udgøre en kontaktrisiko for den planlagte fremtidige arealanvendelse til boliger".

Sådan lyder salgssloganet på den pavillon, Arkitektgruppen har sat op ved Skt. Jørgens Gade, hvor firmaet snart er på vej med 44 nybyggede rækkehuse. Fra pavillonens terrasse er der frit udsyn ud over den på overfladen smukke og frodige grønne eng ned mod Odense Å. Hvad, det blotte øje ikke kan se, er, at der under overfladen gemmer sig en kraftig forurening, der stammer fra perioden 1853 til 1978, hvor et gasværk lå på grunden.

Men det er ikke det samme som at oprense - eller fjerne - forureningen. Den ligger stadig dernede, og det bør faktum bør ikke gemmes væk for offentligheden bag en formulering om, at der sker "oprensning", påpeger flere af de kilder i lokalområdet, avisen har talt med. Samtidig bemærkes det også, at der intet står om den forurening, der gemmer sig i undergrunden, i det salgsmateriale, køberne bliver præsenteret for. Her fremhæves de "rolige, grønne omgivelser" tæt på centrum og muligheden for "byliv og natur i et".

Firmaet dækker den forurenede jord til, og ifølge myndighederne er det, der gøres, tilstrækkeligt til at fjerne sundhedsrisikoen. Der skal desuden udlægges et markeringsnet, der viser grænsen mellem den rene og den forurenede jord, så man er klar over, hvornår man ikke bør grave dybere.

Svaret er blevet delt i en lokal Facebook-gruppe, hvor emnet diskuteres livligt og flere i lokalområdet, avisen har haft kontakt med, er af den opfattelse, at Arkitektgruppen oversælger de tiltag, der gøres for at sikre de kommende beboere i de nye rækkehuse imod forureningen, når firmaet i en pressemeddelelse udadtil oplyser, at forureningen "oprenses".

For de har fulgt med i Arkitektgruppens projekt og har fået oplyst, at forureningen ikke oprenses, som Arkitektgruppen i sin pressemeddelelse efterlader indtrykket af. Derimod får den lov at blive i jorden og dækkes til med en halv meter "ren" jord, har de fået oplyst.

Forleden udsendte Arkitektgruppen en pressemeddelelse i anledning af, at byggeriet i løbet af sommeren går i gang. Her blev spørgsmålet om forureningen adresseret.

... For vi har det da nogenlunde her - her i Østre Gaspark

Adm. direktør for Arkitektgruppen, Robin Feddern, afviser, at firmaet tager munden for fuld eller forsøger at skjule noget, når det i pressemeddelelsen, der blev udsendt for nylig, hævdes, at der sker en oprensning af forureningen.

Er det ikke at oversælge lidt?

- Det synes jeg ikke, det er. For vi foretager jo oprensning nogle steder på grunden. Vi skriver netop ikke, at vi foretager oprensning af alt, der er dernede. Vi foretager oprensning svarende til de krav, myndighederne har, således at området kan bruges til boligbyggeri. Det er en ganske normal procedure, så det er der hverken noget oversolgt eller fordækt i.

De forbehold, du kommer med her, læser jeg ikke nogen steder. I skriver "oprensning af grunden" - det lyder for mig som om, hele forureningen fjernes?

- Ja, så den kan bruges til boligbyggeri. Det, vi skriver, er for mig at se helt i overensstemmelse med det, vi gør.

Boligerne koster fra tre til 3,5 mio. kroner. Det er med andre ord for de mange en stor investering at købe en af boligerne. Hvorfor nævner I ikke forureningen i det salgsmateriale, I udleverer til mulige boligkøbere?

- Fordi vi jo netop renser op i et omfang, så det er godkendt til boligbyggeri. I givet fald skulle vi jo skrive det samme rigtig mange af de steder, vi bygger i bymæssig bebyggelse, hvor der ofte kan være en forurening.

Men på det her sted, hvor der har ligget et gasværk, er forureningen værre end de fleste steder. Det er vi vel enige om?

- Ikke når vi er færdige. Jeg synes, det er en overfortolkning.

Så alt i alt: Du siger, at når I er færdige med det, I er blevet bedt om at gøre, så er grunden ikke værre end så mange andre steder hvad angår forurening?

- Lige præcis, så opfylder den myndighedernes krav til, at der kan bygges boliger der. Så er den på alle måder godkendt til boligbyggeri, og det er ikke på nogen måde forbundet med sundhedsfare at bo der.

Kunne du tænke dig selv at bo der?

- Jeg ville absolut ikke have nogen problemer med at bo på den jord, når der er gjort de ting, der skal gøres. Prøv lige at hør: Der ligger tusindvis af den slags boliger rundt omkring i landet, er jeg sikker på. Det er lidt en storm i et glas vand, hvis man vil prøve at gøre det til et problem.

Ville du selv spise grøntsager dyrket i haverne?

- Nu er der som udgangspunkt ikke lagt haver ud i en størrelse, hvor man vil have plads til at dyrke grøntsager. Men når det er sagt, så ja: Der er ikke noget, som er til fare for noget som helst. Der kommer en halv meter ren jord på, og hvis det endelig skulle være, at den forurening spreder sig, så er det nedad, ikke opad. Det er ikke noget, der kommer op i gulerødderne.

- Du må gerne citere mig for, at det er ikke forbundet med nogen sundhedsmæssig risiko at bo på den grund, når vi har foretaget de ting, vi skal i henhold til den gældende lovgivning og i henhold til myndighedernes krav.

Ifølge planen står de første boliger klar til indflytning i efteråret 2019, oplyser Arkitektgruppen.