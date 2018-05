Det bliver uden hovedpersonen selv. Men dog med to-tre håndfulde verdenskendte og mindre kendte professortitler, når en international Bob Dylan-konference afholdes på SDU i efteråret.

På skift vil rækken af litteraturforskere give deres besyv med om Dylans tekster, som har fået fornyet fokus, efter musikeren i 2016 vandt Nobelprisen i litteratur. Heriblandt vil være helt nye tilgange til Dylans værker, lover arrangørerne, og undervejs i konferencen spiller guitaristen Billy Cross, tidligere medlem af Bob Dylans Band.

Det store SDU-forskningsprojekt "Uses of literature. The social dimensions of literature", støttet med 28 millioner fra Danmarks Grundforskningsenhed, står bag konferencen. Arrangementet foregår 4. og 5. oktober 2018.