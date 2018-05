By- og Kulturudvalget har netop godkendt et nyt etagebyggeri i Vindegade i Odense. Dog med forbehold for at højden på det planlagte femetagers byggeri justeres.

Planen om et nyt etagebyggeri på fem etager samt et tilhørende 19 meter højt trappetårn har netop været til godkendelse hos By- og Kulturudvalgeti Odense. Det nye boligbyggeri på Vindegade 75 kræver dispensationer for ni punkter i lokalplanen, og alle på nær én bestemmelse er blevet godkendt. Byggeriet, som omhandler i alt 45 boliger på 45 til 85 kvadratmeter, efterlever ikke lokalplanens bestemmelser om placering af friareal, parkeringspladser, etageareal, placering i byggefelter, antal etager, højden af bygningen samt nedtrapning af bygningens facadehøjde. For at det kommende byggeri passer ind hos de omkringliggende bygninger holder By- og Kulturforvaltningen fast i kravet om, at facadebygningen maks. må være fire og en halv etager høj - og ikke fem. Det betyder desuden, at det 19 meter høje trappetårn også skal tilpasses. Nye boliger i Vindegade Projektet omfatter i alt 45 boliger på 45 til 85 kvadratmeter. Sagen har været drøftet siden 2016.Projektet kræver dispensation fra 9 bestemmelser i lokalplan 0-753, da projektet ikke efterlever bestemmelser om placering af friareal, parkeringspladser, etageareal, placering i byggefelter, antal etager, højden af bygningen samt nedtrapning af bygningens facadehøjde.



By- og Kulturudvalget har godkendt indstillingen af projektet, dog gives der ikke dispensation fra afsnit 6.8 i lokalplanen, som betyder, at facadebygningen ikke må være højere end fire og en halv etager. I dag er Vindegade 75 ryddet for bygninger. Tidligere lå der en margarinefabrik i tre etager på grunden.

Frygter skyggegener