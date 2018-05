Med 3-0 over Norge fik ishockeylandsholdet en værdifuld sejr mod en direkte konkurrent til VM-kvartfinalen.

Tre point over Finland var imponerende, men det er sejre som den, ishockeylandsholdet spillede hjem fredag med 3-0 over Norge, der for alvor betyder noget i det store regnskab.

Sådan lyder det fra forwarden Jannik Hansen, der peger på, at Norge traditionelt hører til Danmarks nærmeste rivaler.

Sådan er det også denne gang i kampen om fjerdepladsen i gruppen, der giver den sidste plads i VM-kvartfinalen.

- Vi vidste, da vi kom ind i turneringen, at det er hold som Norge, vi skal slå. Det er ikke Finland. Selvfølgelig var det rart at få pointene mod finnerne, men det er de her kampe, der gør forskellen, siger Jannik Hansen.

På forhånd ligger det nærmest fast, at stormagterne USA, Canada og Finland sætter sig på tre af de fire billetter til kvartfinalen.

Så skal Danmark kæmpe med Norge, Tyskland og Letland om den sidste plads, og derfor er sejrene mod netop de modstandere særligt værdifulde.

- En hel del gange har vi været på den forskerte side af de vigtige kampe, især mod Norge.

- Her straffede vi dem på vores powerplay, der var utrolig skarpt ligesom mod finnerne. Det gjorde forskellen, påpeger Jannik Hansen.

Han blev kåret til bedste dansker efter en kamp, hvor alle tre danske mål blev scoret i overtal.