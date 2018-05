Ishockey: Effektivt powerplay gav Danmark den anden sejr i træk ved VM i Herning, da ærkefjenderne fra Norge fredag blev besejret 3-0 - alle tre mål scoret, mens Norge havde en mand udvist.

Dermed har Danmark otte point efter fem kampe og er stærkt på vej mod en kvartfinale. Danmark kan med den forventede sejr over det pointløse bundhold Sydkorea lørdag eftermiddag komme op på 11 point, og så kræver det blot et point i den sidste kamp tirsdag aften mod Letland for at sikre sig kvartfinalen.

Danmark-Norge 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) VM, gruppe B

Mål: 1-0 Nicklas Jensen (19.13). Assist: Philip Larsen og Peter Regin.



2-0 Nicklas Jensen (26.17). Assist: Philip Larsen og Oliver Bjorkstrand.



3-0 Frederik Storm (33.58). Assist: Mikkel Bødker og Jesper Jensen Aabo.



Udvisninger: Danmark: 5 x 2 min. Norge: 6 x 2 min.



Bedste spillere: Danmark: Jannik Hansen. Norge: Christian Bull.



Dommere: Jan Hribik (Tjekkiet) og Timothy Mayer (USA).



Tilskuere: 10.800.



Næste kamp: Lørdag 12. maj kl. 16.15: Danmark-Sydkorea.

Letland har seks point for fire kampe og skal formentlig slå Tyskland lørdag middag for at holde fast i håbet om at overhale Danmark. Letland mangler også at møde Canada mandag aften, men den kamp giver næppe nogen lettiske point.

Endnu engang fik de danske løver en stormende velkomst i Jyske Bank Boxen, da de løb på isen. Efter 3-2-sejren over Finland onsdag aften er ishockeylandsholdet blevet folkeeje - i hvert fald i det midtjyske messeland, hvor den store arena var klædt i rødt og hvidt til fredagsfest.

Norges Tobias Lindstrøm gav hjemmepublikummet en forskrækkelse med et nærgående skud i fri position efter et minuts spil, men Frederik Andersen var på plads i målet og reddede sikkert.

Danmark fik langsomt arbejdet ind sig ind i kampen med afslutninger fra Oliver Bjorkstrand, Mikkel Bødker og Niclas Jensen.

Men jubelbrølet måtte vente til sidste minut af første periode.

I powerplay tog Niclas Jensen chancen udefra, og herningenserens slagskud strøg ind i nettet.

25-årige Niclas Jensen jublede sammen med sine holdkammerater over sit første VM-mål i sin fødeby, mens tilskuerne sang med på den faste danske målmelodi "Vi er dem, de andre ikke må lege med, vi er det dårlige selskab." Kim Larsen-klassikeren fortsatte for tusindvis af rød-hvide strubers fulde hals, efter at musikken var stoppet fra højttalerne.

Danmark vandt skudstatistikken i første periode 11-2.