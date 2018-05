Christiansminde For Alle er en ny forening, der blev oprettet for ganske nylig. Og når de siger alle, så mener de alle. For man skal ikke absolut bo i Christiansminde for at få lov til at være med i foreningen, forklarer en af stifterne.

- Der er rigtig mange uorganiserede aktiviteter i Christiansminde-området, og vi kunne godt tænke os at organisere det i en forening og ad den vej skabe noget fællesskab i området. Og det er egentligt bare det, der er foreningens formål: At skabe fællesskab og aktivitet i Christiansminde, fortæller han.

Der er jo mange, der svømmer her. Både vinterbadere, motionssvømmere og folk, der bader for sjov, og det kunne være sjovt eksempelvis at lave noget fælles sauna som alle forskellige brugergrupper kunne have glæde af. Det kunne være hyggeligt. Torben Bürgel, medstifter af foreningen Christiansminde For Alle

Foreningen hedder Christiansminde For Alle og blev for ganske nyligt stiftet af Torben Bürgel og Margit Lolk, og på tirsdag den 15. maj klokken 17-18 er der infomøde for alle interesserede, der gerne vil vide mere om den nystartede forening.

For at blive medlem skal man blot søge på "Christiansminde For Alle" på Facebook og anmode om at blive medlem, og så er man med, og det er gratis, siger Torben Bürgel, der forsikrer, at der er styr på sagerne, selvom det kan virke en smule uformelt.

- Vi har CVR-nummer, vedtægter og bankkonto. Det hele er på plads, siger han og fortæller, at man for eksempel drømmer om at få en sauna i Christiansminde.

- Der er jo mange, der svømmer her. Både vinterbadere, motionssvømmere og folk, der bader for sjov, og det kunne være sjovt eksempelvis at lave noget fælles sauna som alle forskellige brugergrupper kunne have glæde af. Det kunne være hyggeligt.

Og mens man nok kan regne ud, at den slags ikke er gratis - og medlemmer heller ikke skal betale kontingent - regner Torben Bürgel ikke med, at man vil søge kommunal støtte til at få sauna-drømmen til at gå i opfyldelse.

- Nej, det havde vi ikke tænkt os. Jeg tænker, vi prøver at søge nogle fonde, og det kan også være, at der er nogle virksomheder i området, der synes, at foreningen har et godt formål, og måske vil de støtte os, forklarer han.

Infomødet den 15. maj bliver holdt på Christiansmindevej 6B.