I februar stoppede Jens Odgaard Olsson efter fire og et halvt år som direktør i Odense Zoo. Nu sætter Zoo jagten ind på hans afløser.

- Det er spændende at rekruttere en direktør, som kan kombinere en sund drift og et godt arbejdsmiljø med ambitiøse mål for vækst, anlægsinvesteringer og samtidig forstærke positionen på markedet, siger formand i Odense Zoo, Carsten Hansen.

Odense Zoo Odense Zoo har 35 fastansatte medarbejdere og i højsæsonen cirka 110 timelønnede og frivillige.Odense Zoo er kåret som Europas bedste Zoo i perioderne 2013-2015 og 2015-2017 i kategorien op til 500.000 gæster om året i "What Zoos Can Do - The Leading Zoological Gardens of Europe 2010-2020". Kilde: Odense Zoo

Efter Odense Zoos tidligere direktør, Jens Odgaard Olsson, i februar orienterede medarbejderne om , at tiden nu var inde til at søge nye udfordringer, har en midlertidig afløser, Nina Collatz Christensen, afdelingschef for dyre- og driftsafdelingen i Zoo, holdt direktørstolen varm. Men nu sætter Zoo jagten ind på sin nye leder med hjælp fra det odenseanske rekrutteringsbureau Peoplelink, der vil varetage det administrative i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Hvad er det for en profil, Odense Zoo søger til jobbet?

Den kommende direktør skal være en, som kan sikre retning og fortsat udvikling af haven ud fra visionen om at skabe de bedste og mest eventyrlige oplevelser med udgangspunkt i dyr. Opgaven bliver at kombinere en sund drift og et godt arbejdsmiljø med ambitiøse mål for vækst, anlægsinvesteringer og positionen på markedet, skriver Odense Zoo i jobopslaget på sin hjemmeside.

Da direktøren er frontfigur for hele Odense Zoo, skal denne derfor stå i spidsen for at etablere gode samarbejdsrelationer internt og eksternt, herunder blandt andet til sponsorer, fonde og tilskudsydere.

Zoo søger en leder, som har relevant ledelseserfaring og er visionær og strategisk tænkende. En som er initiativrig, ambitiøs og motiveres af stort ansvar og indflydelse i en engageret samarbejdskultur. En leder, som har naturlig autoritet, men som samtidig er empatisk og tillidsvækkende. En som har en motiverende ledelsesstil, som er tydelig og rammesættende baseret på dialog og samarbejde. Zoo søger en person, som er dygtig til at kommunikere, er udadvendt og god til at pleje og skabe nyt netværk.

Et indgående kendskab til dyr er ikke en forudsætning for at blive direktør. Det vigtigste er ledelseserfaring fra en lignende virksomhed med oplevelser, attraktioner og service som kerneopgaver.

Desuden forventes det, at Odense Zoos nye direktør bosætter sig i rimelig afstand af haven, og at personen har lyst til at være aktiv og synlig lokalt.

Der er ansøgningsfrist til jobbet den 4. juni, og den første samtale forventes at blive afholdt den 20. juni. Se hele jobopslaget på odensezoo.dk