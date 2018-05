Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) kørte i top-10 på fredagens anden træning i Barcelona inden søndagens grandprix.

Magnussen leverede den ottende hurtigste tid med ét minut og 19,643 sekunder.

Dermed var han blot 64 hundrededele af et sekund langsommere end holdkammeraten Romain Grosjean, der sluttede lige over Magnussen på syvendepladsen.

I fredagens anden træning satte danskeren 11.-hurtigste tid på Circuit de Catalunya.

De hurtigste tider blev tidligere fredag i første træning sat af Mercedes-kørere.

Valtteri Bottas var hurtigste mand, mens Lewis Hamilton på andenpladsen var marginalt hurtigere end Ferraris Sebastian Vettel.

Senere fredag var Hamilton så hurtigst med ét minut og 18,259 sekunder foran Red Bull-kørerne Daniel Ricciardo og Max Verstappen.

Sebastian Vettel (Ferrari) og Hamiltons holdkammerat, Valtteri Bottas, satte fjerde- og femte hurtigste tid.

Første træning fik et efterspil for Magnussen, da han under træningen blokerede vejen for Sauber-køreren Charles Leclerc.

Den 25-årige dansker sænkede tempoet, mens Leclerc kom bagfra med større fart, og da franskmanden forsøgte at køre forbi den danske Haas-kører, så spærrede Magnussen vejen.

Derfor blev Kevin Magnussen kaldt til møde hos løbsledelsen for "en potentiel farlig manøvre".

Danskeren risikerede en straf, men han slap med en løftet pegefinger.

Lørdag køres den sidste træning, inden der senere lørdag køres kvalifikation til søndagens grandprix.