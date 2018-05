Der er noget, vi midtjyder, sønderjyder, vestjyder og fynboer godt kan lære noget af. Det er at få ting til at gro, hvor de ikke bør gro.

Det kan de i Vendsyssel, og de kan, fordi de ikke ved, det ikke kan lade sig gøre. Hvem har ikke hørt om for eksempel palmestranden i Frederikshavn? De er i al fald meget stolte af den mod nord.

Et andet sted på egnen ikke langt fra Hjørring er der også palmer. De kom langt, før man så dem i Frederikshavn. Der er dog ikke mange, der har haft kendskab til dem. Selv om der hver dag kører biler forbi det lille hemmelige sted, skal man se rigtig godt efter for at øjne en palme.