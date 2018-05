Fodbold: Odense Q skal lørdag eftermiddag en tur til Ballerup for at spille kamp mod BSF (Ballerup-Skovlunde Fodbold). Hjemmeholdet ligger nummer fire i slutspillets pulje 1, mens Odense Q holder til på sjette- og sidstepladsen.

Morten Christiansen, cheftræner for Odense Q, venter da også en stor udfordring. Men chefen er optimistisk på sit holds vegne:

- Jeg forventer, at vi skal møde en god modstander. Det er et godt teknisk hold, så det bliver svært. Jeg regner med, at det bliver en underholdende kamp, og vi tager over og går efter sejren, siger han.

- Men de er favoritter. De har et par landsholdsspillere, holdet er mere etableret end os og har bare et andet udgangspunkt. Men vi viste mod VSK Aarhus (med en sejr på 3-1 i forrige runde, red.) at vi har en chance mod de fleste, hvis vi spiller op til vores bedste, fortsætter han.