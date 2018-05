Nyborg Menighedsråd vil sælge den lille granskov, Plantagen, ved Vestergade. Her kan skabes et attraktivt boligområde nær centrum med 120 boliger.

Nyborg: Det er ikke hver dag, nogen finder et ledigt areal i Nyborg centrum, hvor der kan bygges 120 boliger.

Men det er faktisk, hvad Nyborg Menighedsråd har gjort. De råder over Plantagen - et areal på 36.000 kvadratmeter, der nær Vestergade - mellem den "nye" kirkegård og banelinjen.

Området ligger hen som granskov, men kirkegården producerer ikke længere selv gran til gravene. Derfor vil man sælge arealet og få det udviklet for eksempel til boligområde med mulighed for at bygge 120 boliger som tæt/lav bebyggelse.

Den "nye" kirkegård I 1920'erne blev Nyborg Menighedsråd bange for, at den gamle kirkegård ikke var stor nok i det lange løb, og man fik derfor eksproprieret et stort areal fra godset Juelsberg mellem Odense-landevejen og jernbanen. Hele arealet var på næsten 80.000 kvadratmeter, og man planlagde at lave kirkegård på hele området.



Det endte dog med, at den nye kirkegård kun indtog halvdelen af området, mens der blev plantet træer på resten. Kirkegården blev taget i brug i 1928.



Formanden for menighedsrådets kirkegårdsudvalg, Hans Broch-Mikkelsen, oplyser, at de to kirkegårde så rigeligt kan rumme alle gravsteder, så man får aldrig brug for arealet med granskoven som kirkegård. Forklaringen er blandt andet, at de fleste i dag bisættes, mens der kun er ganske få pladskrævende kistebegravelser.

Menighedsrådet vedtog på sit februar-møde at kontakte ejendomsmæglerkæden EDC Erhverv for at få arealet solgt, men inden skoven kan fældes og husene bygges, er der et større papirarbejde, som skal ordnes hos kommunen.

Blandt andet skal kommuneplanen laves om, for i den plan er granskoven udlagt til offentlige formål, og det skal ændres til tæt/lav bebyggelse.

Det ser dog ud til, at man på rådhuset er meget glade for udsigten til et stort, centralt boligområde i Nyborg. I dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde står der:

"Der er tale om et areal, der vil være anvendeligt til tæt-lav boligbebyggelse, hvilket der er en stigende interesse for. I kommuneplanen er der begrænsede muligheder for tæt-lav boligbebyggelse, så et kommuneplantillæg vil medføre et bredere udbud af bosætningsmuligheder i Nyborg."

Beliggenheden mellem Sprotoften og butikscentret ved Føtex er meget central og dermed attraktiv. Dog kommer togene nærmest til at køre i "baghaven" til de kommende boliger, og det kræver et areal til støjdæmpning. Ind mod kirkegården er planen desuden at plante grønt bælte.

Formanden for menighedsrådet, Torben Hårbøl, har ingen bud på, hvad salget af Plantagen kan indbringe. Men der er mulighed for, at pengene kan blive i Nyborg, hvis menighedsrådet har et projekt at bruge dem til. Og øverst på menighedsrådets ønskeseddel er at bygge nye faciliteter til de ansatte på kirkegården, oplyser formanden. Næste år skal man desuden i gang med at sætte kirkens tag og tårn i stand, så det er ikke udgifter, man mangler.